МИД пообещал следить за судьбой задержанной в Минске гражданки РФ

МИД России обратил внимание на задержание в Белоруссии россиянки Веры Цвикевич, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

«Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране», — заявил он в интервью главным редакторам радиостанций «Эхо Москвы» (Алексей Венедиктов), «Говорит Москва» (Роман Бабаян), «Комсомольская правда» (Владимир Сунгоркин) и Sputnik (Маргарита Симоньян).

Веру Цвикевич задержали в Минске. Ей предъявили обвинение по уголовной статье «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

По словам родственников девушки, им позвонили из участка, сообщили о задержании и сказали, что ее отправляют на 10 суток в ИВС на Окрестина.

Во время протестных акций 2020 года Вера Цвикевич выходила на улицы и даже попала на обложку «Комсомольской правды в Беларуси».

Ранее в Белоруссии 11 лет колонии получил россиянин Егор Дудников, несмотря на внимание МИД России и визиты к нему консула.

На рассмотрении в белорусском суде также находится дело россиянки Софьи Сапеги, которую обвиняют в дискредитации власти и разжигании социальной розни. Девушка отправила прошение о помиловании президенту республики Александру Лукашенко. Сейчас она находится под домашним арестом.