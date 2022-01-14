Дело россиянки Сапеги поступило в белорусский суд

Как сообщает государственное белорусское информагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда, уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги поступило в Гродненский областной суд.

Как утверждает Генпрокуратура, обвиняемая совместно с сообщниками, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналы, в которых публиковала персональные данные силовиков.

Сапегу задержали в Минске в мае 2021 года после посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. На борту также находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Летом обоих перевели под домашний арест.