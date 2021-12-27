Гражданина России Егора Дудникова приговорили в Белоруссии к 11 годам колонии

О решении инстанции сообщает «Медиазона.Беларусь»*.

Прокуратура запрашивала для фигуранта 11 лет колонии при максимальном наказании по этим статьям в 12 лет. Суд проходил в закрытом режиме.

Егора Дудникова задержали в Минске в мае. Как напоминает телеканал «Дождь»*, его мать рассказывала, что он переехал в Белоруссию ради девушки и занимался озвучкой мультфильмов, видеоигр и рекламных роликов.

Юношу обвинили в озвучке роликов оппозиционного Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и его администрировании.

В середине июля Следственный комитет республики сообщил, что Дудников признал вину, а госканал ОНТ показал видео, как тот говорит о сотрудничестве со следствием. Сам Егор рассказывал, что силовики избивали его, требуя «говорить все, что им нужно, на камеру». Адвокат Дудникова заявлял, что в случае обвинительного приговора его доверитель сначала попросит о помиловании президента Белоруссии, а в случае неудачи защита будет добиваться его экстрадиции в Россию.

*«Медиазона» и телеканал «Дождь» включены в России в реестр «иностранных агентов»