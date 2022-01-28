В Минске задержали гражданку России

«Сегодня в Минске была задержана гражданка Российской Федерации, имеющая вид на жительство в Республике Беларусь, Вера Цвикевич. Предварительно, ее обвиняют по <…> статье 342 УК РБ „Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них“», — сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Родственники девушки рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что им позвонили из участка, сообщив о задержании. Им также сказали, что Цвикевич отправляют на 10 суток в ИВС на Окрестина. По словам родных, в российском консульстве им заявили, что ещё не получали информацию и ничем не могут помочь. Родственникам предложили «обратиться к адвокатам со списка на сайте».

Во время протестных акций 2020 года Вера Цвикевич выходила на улицы и даже попала на обложку «Комсомольской правды в Беларуси». Отмечается, что в ее соцсетях не так много постов о политике. Недавно она начала искать работу учителем мировой художественной литературы.

