The Insider* нашел у семьи Сергея Миронова квартиру в Москве за 350 миллионов рублей

The Insider* обнаружил, что семья лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» владеет квартирой площадью 235 квадратных метров и стоимостью около 350 миллионов рублей. Жилье находится в ЖК «Парк палас» на Пречистенской набережной. Там живет бывшая жена Миронова Ольга и их несовершеннолетний сын.

По информации издания, Ольга Миронова владеет автомобилем Porsche Panamera (был указан в декларации самого Миронова за 2019 год вместе с BMW 530, уточняет «Медуза»*). Авторы расследования считают, что развод политика был фиктивным, поскольку женщина носит обручальное кольцо, а в соцсетях указано, что она замужем за лидером «Справедливой России».

Официальным собственником жилплощади с 2015 года числится брат Ольги Мироновой Владислав Радиевский. Издание подчеркивает, что он не мог позволить себе такую квартиру — годовая выручка его бизнеса менее 14 миллионов рублей. При этом квартира идентичной площади фигурирует в декларации Миронова за 2020 год — там указано, что она находится в безвозмездном пользовании у его сына.

Миронову после развода не нужно декларировать имущество супруги. Издание отмечает, что теперь это не мешает использовать образ борца с роскошью.

*«Медуза» и администратор домена The Insider включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Twitter Сергея Миронова