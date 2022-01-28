FT: ЕС вместе с Лондоном готовят санкции против газового сектора РФ

Страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России на случай нападения на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, меры должны серьезно сократить финансирование и поставки технологий для новых проектов в энергетической сфере. Собеседники газеты говорят, что это будет частью более масштабных экономических санкций.

FT отмечает, что это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по газовому сектору, в котором 40% топлива поступают из России. Однако такие санкции могут нанести ущерб и западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты. Издание напоминает, что французская Total, например, — один из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в прошлом году подписала пятилетнее соглашение с «Газпромом».