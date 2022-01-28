ЕС допускает отключение России от SWIFT и остановку «Северного потока – 2»

В интервью CNN она подтвердила, что в числе рассматриваемых вариантов — отключение России от платежной системы SWIFT, а также санкции против газопровода «Северный поток – 2 ».

Фон дер Ляйен сказала, что «есть очень четкие признаки того, что Россия оказывает огромное давление на Украину и угрожает продолжить военную агрессию». Она пообещала, что европейские страны «этого не допустят». Глава ЕК также рассказала, что комиссия разрабатывает санкции в финансовой, экономической и технологической сферах, а Германия поддерживает все готовящиеся ограничения против Москвы, и последствия от них для России будут «огромными». На уточняющий вопрос, рассматривается ли отключение от SWIFT, Урсула фон дер Ляйен ответила, что «ничего не снято с обсуждения».

«Мы рассматриваем все варианты. Это очень серьезная ситуация, у нас не было такой критичной ситуации в этом регионе со времен Второй мировой войны, поэтому ничего не снято с обсуждения»,— сказала она.