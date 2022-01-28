Der Spiegel: Германия высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

По данным источников Der Spiegel, мужчина был аккредитован как дипломат, в действительности же он, считают в Берлине, был сотрудником российской Службы внешней разведки.

Предположительно, он связан с делом российского ученого Ильнура Н., которого тоже подозревают в шпионаже.

Накануне прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против сотрудника естественнонаучной кафедры одного из университетов Баварии Ильнура Н. Утверждается, что осенью 2019 года российская Служба внешней разведки вступила в контакт с обвиняемым, «в результате которого он заявил о готовности к сотрудничеству в разведдеятельности». Спецслужбу интересовали данные «по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя «Ариан». За это он получил наличными 2,5 тысячи евро.