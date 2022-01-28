Лавров: мы войн не хотим, но и наступать на наши интересы не позволим

Об этом Сергей Лавров сообщил в интервью главным редакторам радиостанций «Эхо Москвы» (Алексей Венедиктов), «Говорит Москва» (Роман Бабаян), «Комсомольская правда» (Владимир Сунгоркин) и Sputnik (Маргарита Симоньян).

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», — сказал министр иностранных дел РФ.

Он также отметил, что не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными. По словам министра, некоторые письменные ответы, полученные на днях, «наводят тень на плетень», но в них есть и «рациональные зерна». При этом ответ Вашингтона на предложения Москвы Сергей Лавров навал «практически образцовым» на фоне «идеологизированного ответа НАТО».

На вопрос, что предпримет Россия, если США и НАТО не согласятся на её ключевые предложения, Лавров напомнил слова Владимира Путина, который сказал, что примет решение на основании рекомендаций военных советников.

Фото: кадр из онлайн-трансляции