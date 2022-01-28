Сергею Митрохину закрыли выезд из России

Запрет наложила Служба судебных приставов Москвы, его счета арестованы, сообщили телеканалу «Дождь»* в пресс-службе партии «Яблоко».

Уточняется, что Митрохину выписано два штрафа — на 300 тысяч и 150 тысяч рублей. В партии утверждают, что он все оплатил и направил квитанции в Тверской районный суд Москвы. Согласно информации в личном кабинете Митрохина на «Госуслугах», штрафы погашены до ноября 2021 года.

«Действия судебных приставов можно рассматривать либо как своеобразную разновидность политических репрессий, либо как полное отсутствие профессионализма. В любом случае это просто ненормально», — заявил сам депутат Мосгордумы.

2 февраля он намерен прийти в отдел УФССП по Москве на личный прием.

Как уточняет «Медуза»*, приставы также уведомили о запрете на выезд из России политика Дмитрия Гудкова, который якобы не выплатил по решению суда 50 тысяч рублей члену Общественной палаты Илье Ремесло. Но Гудков покинул страну еще в июне 2021 года.

*Телеканал «Дождь» и «Медуза» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»