Россия и Китай решили построить научную станцию на Луне

Россия и Китай намерены построить исследовательскую станцию на Луне. Bloomberg со ссылкой на китайское национальное космическое управление (CNSA) пишет, что стороны должны подписать соответствующее соглашение.

Замглавы CNSA У Яньхуа заявил на брифинге, что страны намерены завершить строительство базовой инфраструктуры для лунной научной станции к 2035 году. В планах – возвести системы жизнеобеспечения, связи и энергоснабжения. При этом программа будет открыта для ученых со всего мира.

Также Россия и Китай договорились о сотрудничестве при запуске роботизированной лунной миссии «Чанъэ-7», которая намечена примерно на 2025 год.

Агентство отмечает, что КНР и Россия стали более тесно сотрудничать в различных вопросах и объединяются в новой космической гонке. США запланировали на февраль испытания программы Artemis, в ходе которой планируется высадка астронавтов на Луне в конце 2020-х годов. Китай намерен отправить человека на спутник Земли к 2030 году, а до этого провести несколько роботизированных миссий.

В 2021 году на Землю вернулась станция «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта. В 2019 году китайский аппарат отправили на обратную сторону спутника – он все еще находится там.