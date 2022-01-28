В Магасе неизвестные похитили ингушского оппозиционного блогера

Как сообщает «Кавказ.Реалии»*, это произошло 27 января, около шести часов утра. Соседи блогера рассказали, что услышали крики и нецензурную брань. При этом активисты утверждают, что в соцсетях появились сообщения о задержании Хамчиева полицией, и что при обыске у него нашли пистолет.

На странице «Гражданской инициативы» появилось видео, как блогера сажают в автомобиль.

За день до своего похищения Хамчиев направил изданию «Кавказский узел»* копию своего заявления на имя председателя Малгобекского райсовета Ингушетии Корейша Гулиева, в котором сообщает о поступивших в его адрес угрозах физической расправы.

*«Кавказ.Реалии», «Кавказский узел» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»