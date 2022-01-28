США объявили о созыве заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины

Заседание назначено на 31 января.

«Более 100 тысяч российских войск дислоцированы на границе Украины, Россия проводит различные дестабилизирующие действия против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности», — заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд (цитата по «Радио Свобода»*).

Соединенные Штаты рассчитывают, что публичная дискуссия в стенах Совета Безопасности поможет убедить Кремль разрядить обстановку на границе Украины, ясно продемонстрировав на чьей стороне находятся симпатии международного сообщества.

Москва пока не отреагировала на инициативу Вашингтона. Отмечается, что она может воспользоваться правом вето и заблокировать проведение заседание Совета Безопасности с такой повесткой.

Сообщения о готовящемся вторжении России на Украину появились в зарубежной прессе осенью 2021 года. Вскоре власти западных стран подтвердили эту информацию, ссылаясь на разведслужбы. В РФ категорически отвергают обвинения, называя их голословными.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр иностранных агентов

Фото: Depositphotos