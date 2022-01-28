Адвокат сообщил об ухудшении здоровья арестованного ректора Шанинки

«Состояние явно хуже, чем даже неделю назад. С трудом ходит с палкой, слабость, головокружение. Позавчера не смог подняться на пятый этаж к врачу невропатологу, тому пришлось самой спуститься к камере-палате, в которой Зуев непрерывно находится с первого дня прибытия в медсанчасть», — сообщил адвокат телеканалу «Дождь»*.

По его словам, причиной ухудшения состояния ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) стало заключение под стражей без нормального режима, диеты и прогулок. Севрук подчеркнул, что Зуеву не позволяют пройти осмотр у гражданских врачей.

Ранее Мосгорсуд оставил Зуева под стражей, отклонив жалобу адвокатов. Сторона защиты просила отпустить его под подписку о невыезде или заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Адвокаты говорили, что состояние здоровья их подзащитного ухудшается в изоляторе, и приводили выдержки из медицинского заключения, в котором указано, что у Зуева выявлены хронические и прогрессирующие заболевания с осложнениями на мозг, сердце и почки. Медкомиссия не исключает смерти от обширного инфаркта миокарда.

Ректор «Шанинки» проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. Мосгорсуд 9 ноября отправил его в СИЗО.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр иностранных агентов

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