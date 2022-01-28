США пообещали добиться остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения России на Украину

Отвечая на вопрос, почему Вашингтон столь уверен в этом, она заявила, что основывается на консультациях с Берлином.

Также Нуланд сообщила о готовности Соединенных Штатов провести дальнейшие переговоры с РФ по безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.

«Россия получила наши ответы и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение. Поэтому мяч на ее стороне поля. Мы готовы к переговорам, на двустороннем уровне, при участии НАТО, ОБСЕ, как только Россия тоже будет готова», — цитирует ее «Интерфакс».

Нуланд подчеркнула, что «наступило время дипломатии и трезвого рассудка».

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» не сможет начать работу, если Россия вторгнется на Украину. Он подчеркнул, что окончательная реализация проекта остается «рычагом воздействия» на Россию.

Фото: AP