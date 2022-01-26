Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 26 января

Главное
- «Единая Россия» попросила Путина начать поставки «военной помощи» в ДНР и ЛНР. «Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима», — заявил глава фракции партии в Госдуме Владимир Васильев. В обращении идет речь о поставках «необходимой для сдерживания военной продукции» и «мерах для обеспечения безопасности граждан». Также Васильев заявил о необходимости защитить россиян, проживающих в самопровозглашенных республиках Донбасса.
- «Фактически, речь идёт о вводе войск РФ в ДНР/ЛНР. Ведь кто-то должен эксплуатировать передаваемые вооружения, и едва ли с этим справятся в полном объёме бойцы самопровозглашённых республик. Примечательно, что всё это происходит в день встречи в Париже политических советников глав государств "нормандской четвёрки". РФ хочет дать понять Германии/Франции/Украине, а главное — США, что Минск-2 надо выполнить максимально быстро. Иначе Кремль за себя не ручается», — считает политолог Станислав Белковский.
- «Шантаж войной, как игра со спичками: нельзя предположить, может ли из искры возгореться пламя. Шантажист надеется, что все испугаются, но ничего не случится. А потом искра попадает в керосин. Если вы взяли ружьё, то вероятность выстрела возрастает. И дальше работает casus belli», — пишет политик Лев Шлосберг.
- Байден заявил о готовности ввести санкции лично против Путина. Президент США сказал, что пойдет на это в случае вторжения России на Украину. Если это произойдет, этот шаг будет иметь «огромные последствия» для всего мира, отметил Джо Байден. При этом он повторил, что Соединенные Штаты не собираются размещать свои силы на Украине.
- «Итак, за месяц Путину удалось: консолидировать против России мощный военный блок, а также смежные с ним страны; добиться того, чтобы все они заговорили одним языком, несмотря на внутренние разногласия; добиться, чтобы в этом блоке инициативу захватили те, кто считает, что против России надо действовать жёстко и на опережение; сформировать уверенность, что энергоимпорт из России является фундаментальной угрозой безопасности, и спровоцировать выработку мер отказа от него; существенно ослабить позиции сторонников активного торгового обмена с Россией», — пишет профессор «Шанинки» Григорий Юдин.
- «Обещанием личных санкций Байден резко меняет стилистику и возвращается к стартовому уровню своих отношений с Путиным — к “убийце”. Его разведка, видимо, получила какую-то определенную информацию о намерениях Москвы», — полагает политик Андрей Пионтковский.
- США пригрозили Минску последствиями в случае вторжения РФ на Украину с территории Белоруссии. «На днях мы ясно дали понять властям Белоруссии, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, если Россия на постоянной основе разместит воинский контингент в Белоруссии, «НАТО может потребоваться пересмотреть то, какие силы размещены на границах [с Белоруссией]».
- «Число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают. Есть ли у них там маневры — да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- Бизнес США предложил смягчить антироссийские санкции. С инициативой к администрации Джо Байдена и в Конгресс обратились представители крупного американского бизнеса, у которого есть интересы в РФ. Они просят ограничить масштабы и сроки санкций, которые готовятся на случай российского вторжения» на Украину. Предложения поступили от «отраслевой группы, представляющей Chevron, General Electric и другие крупные американские компании с бизнесом в России», Американского института нефти, представленного агентством как лоббистов от нефтегазодобывающих компаний США, а также от энергетических компаний.
- Демократы США проголосуют за пакет санкций без «Северного потока – 2». Об этом сообщили члены Сената от Демократической партии. Документ, который они планируют поддержать, касается высокопоставленных российских чиновников. Так демократы хотят отменить проект конкурентов-республиканцев, который накладывает ограничения на строительство газопровода.
- «Поскольку все очередные виртуальные кары базируются на допущениях о том, что будет, если (а пока ничего еще не произошло), то, наблюдая за появлением шестого или седьмого проекта санкций, есть подозрение, что сами американцы уже в этих пакетах запутались. Мы с вами — тем более. И все громче слышны голоса тех, кто предлагает исключить даже из теоретических санкций те или иные отрасли, в частности, энергетический сектор», — отмечает профессор ВШЭ Евгений Коган.
- Германия потребовала исключить энергосектор из санкций против России. При этом ФРГ готова поддержать ограничения в отношении банков, суверенного долга и госпредприятий РФ. Германия опасается, что поставки энергии в Европу окажутся под угрозой. Сейчас ЕС работает над пакетом ограничительных мер против Москвы в случае агрессии в отношении Киева, которые затронут возможность России конвертировать валюту, а также коснутся экспорта, импорта и доступа к ключевым технологиям.
- «Я думаю, что вводить санкции из-за того, что Россия не поставляет газ, это смешно, потому что нет доказательств того, что Россия не поставляет газ. Поэтому это не столько Украину, сколько Россию [пытаются] выдавить из западных рынков. Я не вижу нервозности в немецких властях, немцы знают, как обстоят дела в газовом бизнесе. Немецкое правительство напрямую говорит с теми структурами, которые в этом бизнесе работают, поэтому алармистских тенденций среди тех, кто принимает решения и отвечает за энергетическую безопасность, я не прослеживаю. Но есть пропаганда, которая ведется средствами массовой информации со стороны, в основном, американских и английских СМИ, которые требуют от немецкого правительства по политическим причинам солидарности и хотят нынешнюю геополитическую игру, противостояние или конфликт решить в свою пользу», — считает политолог Александр Рар.
- Власти Италии просили бизнес не участвовать в видеоконференции с Владимиром Путиным. Причиной указана ситуация на российско-украинской границе. Сообщается, что от участия отказался посол Италии в Москве и сотрудники правительства страны. Кроме них, от видеоконференции решили воздержаться гендиректор нефтяной корпорации Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор газовой группы компаний Snam Марко Альвера. Мероприятие все же состоялось. В Кремле отсутствие некоторых заявленных участников объяснили загруженностью.
- «Газетное сообщение недорого стоит в наше время, мы с вами не слышали никаких официальных заявлений из правительства Италии на этот счет. Я лишь могу сказать, что действительно из того, что оригинально планировалось изначально, минус три человека, кто-то не смог, кто-то приболел, называть их не буду, это, наверное, их прерогатива или прерогатива организаторов итальянской стороны», — заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
- У Фионы Хилл, бывшей зампомощника Дональда Трампа по России, вышла новая книга. Автор известна как крупный эксперт по РФ, она также была аналитиком разведданных для президентов Буша и Обамы. Интервью Фионы Хилл главному редактору The New Times Евгении Альбац читайте на нашем сайте.
Репрессии
- В ООН опубликовали направленные в РФ вопросы о ликвидации «Мемориалов»*. Представители специальных процедур (это независимые эксперты по правам человека, уполномоченные информировать и консультировать по конкретным вопросам в этой области) Совета по правам человека ООН просят госорганы прокомментировать решения Верховного и Московского городского судов. Они запросили, в том числе, материалы судебных дел с объяснениями, насколько те соответствуют международному законодательству в области защиты прав человека, которое Россия обязалась соблюдать. Спецдокладчиков также интересуют меры, которые государство принимало, чтобы создать безопасную среду для правозащитников и общественных деятелей и обеспечить им возможность работать мирно на законных основаниях. Также они призвали отменить закон об иностранных агентах или привести его в соответствие с международными обязательствами РФ по защите прав человека.
- Суд ограничил Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела. Они должны изучить 10 тысяч страниц до 11 февраля. Лефортовский суд Москвы удовлетворил просьбу следователя ФСБ Александра Чабана, сообщил адвокат Иван Павлов*, ранее представлявший интересы Сафронова, обвиняемого в госизмене. По его словам, журналист и его защитники должны до 11 февраля завершить ознакомление с материалами дела, которые занимают около 10 тысяч страниц. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемого и его защитников нельзя ограничивать в сроках ознакомления с материалами уголовного дела за исключением случаев, когда они «явно затягивают» процесс уточняет «Медуза»*. По мнению адвоката журналиста Дмитрия Катчева, следствие «торопится передать дело в суд и хочет успеть до 7 апреля — в этот день истекает срок нахождения под стражей Ивана Сафронова». Юрист добавил, что на изучение материалов нужно еще несколько месяцев.
- МВД объявило Олега Навального в розыск. Это следует из базы данных министерства внутренних дел. Розыск связан с уголовным делом, но не уточняется, с каким. Накануне уголовно-исполнительная инспекция направила ходатайство в Люблинский районный суд Москвы с требованием заменить Олегу Навальному условный срок по «санитарному делу» реальным. Во ФСИН позднее объяснили ходатайство тем, что он не встал на учет в инспекции.
- «Я предполагаю, что он находится в России, но его точное местонахождение мне неизвестно. … Согласно рапорту, Навальный действительно не вставал на учет, а объявление в розыск связано с тем, что инспекция приходила к нему по месту проживания и не обнаружила, видимо, там. Он объявлен в розыск в связи с тем, что не могут установить его местонахождение. Естественно, мы будем обжаловать как само представление ФСИН, так и объявление в розыск», — заявил адвокат Олега Навального Никос Параскевов.
- «Мало им отца Ивана Жданова в заложниках, решили взять в плен ещё одного невиновного человека», — пишет политик Андрей Пивоваров.
- Генпрокуратура признала нежелательной организацию, проводившую форум Бориса Немцова. Речь идет о польской неправительственной организации WOT Foundation (ВОТ-Фонд). Как утверждает Генеральная прокуратура, не приводя подробностей, деятельность фонда «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». WOT Foundation был одним из организаторов Форума Бориса Немцова в 2019 году, который проводится «Фондом Бориса Немцова за свободу», основанным дочерью политика Жанной.
- «Мы — польская НКО, занимаемся легальной деятельностью, не ведем политических кампаний. Наша работа направлена на развитие диалога гражданского общества, потому что именно это является основой межгосударственного партнерства в современном мире. Закон о нежелательных организациях, как и закон об иностранных агентах — это преступные и недемократические решения чиновников, которые нарушают Конституцию России и ее международные обязательства. То, что мы оказались в одном из этих списков, лишний раз это доказывает», — заявила председатель правления WOT Foundation Анастасия Сергеева.
- Сервисы «Яндекса» по заказу такси и доставке обязали передавать данные пользователей силовикам. «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Микромобильность» включены в реестр организаторов распространения информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода». Все сервисы, внесенные в реестр, обязаны собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их правоохранительным органам и спецслужбам по запросу в соответствии с положениями «пакета Яровой». В пресс-службе интернет-компании заявили, что обязаны подчиниться закону.
- Роскомнадзор внёс сайт iHerb в реестр запрещённых. Речь идет о русскоязычной версии онлайн-магазина. Причиной называется постановление суда Барнаула от 24 августа 2021 года. Инстанция признала информацию о продаже специализированной пищевой продукции запрещённой. Сейчас доступ к сайту не ограничен. В Роскомнадзоре заявили, что владельцу ресурса направлено требование об удалении запрещённых материалов.
Экономика
- Россия резко сократит валютные резервы в долларах. Об этом заявил на правительственном часе в Госдуме глава МИД Сергей Лавров. Он объяснил это тем, что США подрывают доверие к американской валюте и делают все, чтобы она стала рискованной для международных расчетов. 24 января Центробанк остановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Мера введена на неопределенный срок для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Курс рубля падает несколько дней на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.
- «Для устойчивой перемены тренда на валютном рынке необходимо, чтобы ушла сама причина ослабления рубля, то есть должна прекратиться раскрутка спирали политической эскалации. Однако решение ЦБ приостановить покупку иностранной валюты за рубли на рынке с целью пополнения резервов, безусловно, верное», — считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.
* Иван Павлов, «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»