Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 26 января

ЕР попросила Путина начать поставки «военной помощи» в ДНР и ЛНР

Байден заявил о готовности ввести санкции лично против Путина

В ООН опубликовали направленные в РФ вопросы о ликвидации «Мемориалов»*

Суд ограничил Сафронова и адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела

МВД объявило Олега Навального в розыск