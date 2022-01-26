Россия резко сократит валютные резервы в долларах

Россия резко сократит свои валютные резервы в долларах, заявил на правительственном часе в Госдуме глава МИД Сергей Лавров. Он объяснил это тем, что США подрывают доверие к американской валюте и делают все, чтобы она стала рискованной для международных расчетов.

24 января Центробанк остановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Мера введена на неопределенный срок для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Курс рубля падает несколько дней на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. 24 января страны НАТО сообщили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, ЕС и США разрабатывают пакеты санкций на случай вторжения России на Украину. Кремль заявляет, что не планировал нападения. Одновременно в Белоруссии, у границы с Украиной, проводятся крупные российско-белорусские учения.