ЕР просит Путина начать поставки «военной помощи» в ДНР и ЛНР

Партия «Единая Россия» обратилась к властям с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Как пишет«Интерфакс», такое заявление сделал глава ее фракции в Госдуме Владимир Васильев.

«Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима», - заявил он. В обращении идет речь о поставках «необходимой для сдерживания военной продукции» и «мерах для обеспечения безопасности граждан». Действия западных стран Васильев назвал напоминающими «возврат к нацизму и бандеровщине». Также он заявил о необходимости защитить россиян, проживающих в самопровозглашенных республиках.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что считает необходимыми поставки в ДНР и ЛНР отдельных видов вооружения. Говоря об этом, он заявил, что «западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак».

Ранее NYT выпустило материал, в котором говорится о резком росте пропагандистских сообщений в соцсетях и прокремлевски настроенных СМИ. В частности, говорят исследователи, все чаще появляются сообщения о «геноциде» на Украине, нацизме, подготовке некой химической атаки. С декабря растет число комментариев о планах НАТО «атаковать русскоязычных жителей Украины».

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