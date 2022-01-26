В ООН опубликовали направленные в РФ вопросы о ликвидации «Мемориалов»*

Сообщение опубликовано на сайте Специальных процедур (это независимые эксперты по правам человека, уполномоченные информировать и консультировать по конкретным вопросам в этой области). Они запросили, в том числе, материалы судебных дел с объяснениями, насколько те соответствуют международному законодательству в области защиты прав человека, которое Россия обязалась соблюдать.

«ОВД.News» (новый проект «ОВД-Инфо»*) пишет, что спецдокладчиков также интересуют меры, которые государство принимало, чтобы создать безопасную среду для правозащитников и общественных деятелей и обеспечить им возможность работать мирно на законных основаниях.

Как пояснила юрист правозащитного центра «Мемориал»* Татьяна Глушкова, запрос спецдокладчиков означает, что они «считают ситуацию с “Мемориалами”* достаточно значимой, чтобы публично обсуждать ее на уровне ООН». Также, по её мнению, они полагают, что «ликвидация “Мемориалов”* будет противоречить международным обязательствам РФ».

Юрист отметила, что у представителей спецпроцедур нат полномочий обязать российскую власть выполнить их рекомендации.

В документ спецдокладчиков выражается обеспокоенность тем, что ликвидация «Мемориалов»* направлена на пресечение правозащитной деятельности. Они призывают руководство страны остановить ликвидацию обеих организаций.

Также они призвали отменить закон об иностранных агентах или привести его в соответствие с международными обязательствами РФ по защите прав человека.

29 декабря 2021 года ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала»*, пока в Страсбурге не рассмотрят жалобу на закон об «иноагентах».

*«ОВД-Инфо», «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Paebi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0