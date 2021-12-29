ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала»*

Об этом сообщается в Telegram-канале ПЦ «Мемориал»*. «Это первая жалоба на закон об "иностранных агентах", поданная одиннадцатью российскими НКО в 2013 году. "Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал" были одними из заявителей», — сказано в тексте.

Европейский суд по правам человека ссылается на 39-е правило своего регламента, которое позволяет судьям до рассмотрения жалобы принимать экстренные обеспечительные меры для защиты заявителя.

Накануне Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»*, удовлетворив иск Генпрокуратуры. Сегодня Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» по иску прокуратуры Москвы.

Сторона обвинения утверждала, что организации систематически нарушали требования закона об «иностранных агентах», не маркируя свои публикации. Прокуратура также нашла в их действиях «оправдание терроризма и экстремизма».

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: «Мемориал»*