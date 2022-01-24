ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условное наказание реальным сроком

В Люблинский суд Москвы поступило ходатайство о замене Олегу Навальному условного наказания на реальное, обратила внимание «Медиазона»*. Дата рассмотрения пока не назначена.

Олег Навальный признан виновным по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, напоминает «Коммерсантъ». Дело возбудили после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. По версии следствия, оппозиционеры, призывая сторонников выйти на митинг, понимали, что откликнутся, в том числе, зараженные коронавирусом.

Всего в деле фигурировали десять политиков, но позднее с муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения. Киру Ярмыш и Дмитрия Барановского приговорили к полутора годам ограничения свободы. Людмила Штейн, Олег Степанов и Мария Алехина получили год ограничения свободы, Николай Ляскин — десять месяцев. Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы, после чего она уехала из России. Из-за этого ФСИН также потребовала заменить ей условный срок реальным, суд удовлетворил ходатайство.

*«Медиазона» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Instagram Олега Навального