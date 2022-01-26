Бизнес США предложил смягчить антироссийские санкции

Они просят ограничить масштабы и сроки санкций, которые готовятся на случай российского вторжения» в Украину, пишет Reuters.

По данным агентства, предложения поступили от «отраслевой группы, представляющей Chevron, General Electric и другие крупные американские компании с бизнесом в России», Американского института нефти, представленного агентством как лоббистов от нефтегазодобывающих компаний США, а также от энергетических компаний.

Отраслевая группа от Chevron и General Electric просит Белый дом «дать компаниям возможность выполнить обязательства, а также подумать над исключениями некоторой продукции из санкционного списка», уточняет «Коммерсантъ».

Американский институт нефти тоже обсуждает с конгрессменами возможные ограничения: «Санкции должны быть максимально целенаправленными, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний».

О реакции Белого дома и Конгресса не сообщается.

Ранее в Белом доме сообщили, что готовят санкции жестче, чем введенные в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и войны в Донбассе. При этом ограничения введут не поэтапно, а одновременно. Джо Байден не исключил персональных санкций против Владимира Путина.