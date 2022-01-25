США пообещали РФ санкции жестче, чем в 2014 году

Белый дом заявил, что санкции, которые Соединенные Штаты готовят против России в случае ее вторжения на Украину, будут масштабнее и тяжелее тех, что были приняты после присоединения Крыма в 2014 году. Ограничения коснутся: финансового сектора, оборонной и аэрокосмической отраслей, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Их введут единовременно.

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию [российской] валюты до 50%, а российский Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля»,— заявил на спецбрифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации (цитата по РИА Новости).

По его словам, если РФ намерена развивать искусственный интеллект, вычислительные технологии, оборонный и аэрокосмический секторы, то должна понимать, что потребуется оборудование, которое могут предоставить только США.

Представитель администрации добавил, что Белый дом также прорабатывает схемы поставок газа в Европе.

Почти одновременно с представителем американской админитрации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россию в случае вторжения на Украину будут ждать самые тяжелые санкции за все историю. «Мы договорились, что ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жестких санкций, тяжелее чем что-либо мы делали против России ранее»,— сказал он.

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