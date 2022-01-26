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#Россия/США

Байден заявил о готовности ввести санкции лично против Путина

26.01.2022

Президент США сказал, что пойдет на это в случае вторжения России на Украину

Если это произойдет, этот шаг будет иметь «огромные последствия» для всего мира, отметил Джо Байден. При этом, как передает Reuters, американский президент повторил, что Соединенные Штаты не собираются размещать свои силы на Украине.

Ранее в Белом доме сообщили, что готовят санкции жестче, чем введенные в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и войны в Донбассе. При этом ограничения введут не поэтапно, а одновременно.

Москва категорически отвергает обвинения в подготовке вторжения.

Фото: пресс-служба Белого дома

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