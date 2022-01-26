Генпрокуратура признала нежелательной организацию, проводившую Форум Бориса Немцова

Как утверждает Генеральная прокуратура, не приводя подробностей, деятельность фонда «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

WOT Foundation был одним из организаторов Форума Бориса Немцова в 2019 году, который проводится «Фондом Бориса Немцова за свободу», основанным дочерью политика Жанной, отмечает телеканал «Дождь»*. Председатель правления WOT Foundation — Анастасия Сергеева, сооснователь ассоциации «За свободную Россию», зарегистрированной в Варшаве.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»