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США пригрозили Минску последствиями в случае вторжения РФ на Украину с территории Белоруссии

26.01.2022

Республика «столкнется с решительной и быстрой реакцией» Вашингтона, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«На днях мы ясно дали понять властям Белоруссии, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров», — сказал он на брифинге.

Прайс подчеркнул, что пребывание российских войск на белорусской территории «вызывает серьезную обеспокоенность и угрожает суверенитету Белоруссии». По его словам, если Россия на постоянной основе разместит воинский контингент в Белоруссии, «НАТО может потребоваться пересмотреть то, какие силы размещены на границах [с Белоруссией]».

Москва и Минск официально проводят проверку сил реагирования Союзного государства. Она подразумевает передислокацию и создание группировок войск, а затем — совместные учение «Союзная решимость-2022». Страны Запада считают, что Россия стягивает войска к границам для вторжения на Украину.

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