США пригрозили Минску последствиями в случае вторжения РФ на Украину с территории Белоруссии

«На днях мы ясно дали понять властям Белоруссии, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров», — сказал он на брифинге.

Прайс подчеркнул, что пребывание российских войск на белорусской территории «вызывает серьезную обеспокоенность и угрожает суверенитету Белоруссии». По его словам, если Россия на постоянной основе разместит воинский контингент в Белоруссии, «НАТО может потребоваться пересмотреть то, какие силы размещены на границах [с Белоруссией]».

Москва и Минск официально проводят проверку сил реагирования Союзного государства. Она подразумевает передислокацию и создание группировок войск, а затем — совместные учение «Союзная решимость-2022». Страны Запада считают, что Россия стягивает войска к границам для вторжения на Украину.