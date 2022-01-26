Демократы США проголосуют за пакет санкций без «Северного потока-2»

Демократы Сената США сообщили, что будут голосовать за законопроект о санкциях в случае вторжения России на Украину, не включающий ограничения против «Северного потока-2». Как пишет The New York Times, документ, который они планируют поддержать, касается высокопоставленных российских чиновников. Таким образом, демократы хотят отменить проект конкурентов-республиканцев, который накладывает ограничения на строительство газопровода.

На этой неделе, пишет издание, Сенат США должен проголосовать по вопросу санкций. 14 января сенаторы уже отклонили законопроект республиканца Теда Круза, который предлагает ввести ограничения против газопровода. Против документа выступила администрация Байдена, заявив, что такая мера подорвет единство союзников США в Европе - в частности, Германия отстаивает продолжение работ по «Северному потоку-2». Кроме того, ограничения назвали неэффективными, так как строительство трубопровода почти завершено.

Демократов призвали поддержать законопроект сенатора Роберта Менендеса. Под ним, по данным NYT, подписались более 20 сторонников партии. Документу Теда Круза для принятия нужно получить 10 их голосов.

Проект санкций Роберта Менендеса накладывает ограничения на высокопоставленных российских чиновников и лично на Владимира Путина в случае вторжения РФ на Украину. Также санкции затрагивают крупные банки и гарантирует дополнительную финансовую помощь Украине.

Ранее стало известно, что Германия потребовала исключить из пакета санкций ЕС энергетический сектор. Кроме того, глава МИД Австрии призвал отказаться от ограничения против «Северного потока-2».

Фото: Андрей Перцев