СМИ: Власти Италии просили бизнес не участвовать в видеоконференции с Владимиром Путиным

Власти Италии попросили крупный бизнес отказаться от участия в видеоконференции с Владимиром Путиным из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg. Источники издания сообщили, что на мероприятии не будут присутствовать посол Италии в Москве и сотрудники правительства страны.

Видеоконференция итальянского бизнеса с Владимиром Путиным должна состояться 26 января. По данным источников La Repubblica, от участия в ней отказались также генеральный директор нефтяной корпорации Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор газовой группы компаний Snam Марко Альвера.

Politico пишет, что мероприятие запланировали до эскалации ситуации вокруг Украины. Изначально планировалось, что в конференции будут участвовать представители власти и 25-ти ведущих промышленных компаний Италии. Темы обсуждения – расширение деловых связей бизнеса двух стран и сотрудничество между государствами.