Сервисы «Яндекса» по заказу такси и доставке обязали передавать данные пользователей силовикам

На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Все сервисы, внесенные в реестр, обязаны собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их правоохранительным органам и спецслужбам по запросу в соответствии с положениями «пакета Яровой».

В пресс-службе интернет-компании заявили «Новой газете», что обязаны подчиниться закону. «Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — говорится в сообщении.

В 2014 году в реестр организаторов распространения информации уже были включены «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг». В 2019 и 2020 годах туда добавили «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру», «Беру.ру» и «Яндекс.Маркет».