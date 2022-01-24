Центробанк приостановил покупку валюты на фоне падения рубля

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков»,— сообщает Банк России.

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», добавили там. В регуляторе отметили, что отслеживают ситуацию и «имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Бюджетное правило, по которому ЦБ прекратил покупку валюты, предусматривает приобретение валюты на свободном рынке, когда цена нефти выше цены отсечения; и продажу валюты, когда она опускается ниже, поясняет «Коммерсантъ». Российский бюджет сверстан при $44,2 за баррель, сейчас она торгуется на уровне $87,6.

Издание отмечает, что российский фондовый рынок и рубль ускорили падение с середины января, когда начались переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности в Европе. Одно из главных требований РФ — нерасширение альянса на восток.

Сегодня НАТО заявило о наращивании присутствия в Восточной Европе из-за военного усиления РФ на границах Украины. Российский рынок и рубль отреагировали на это сообщение усилением падения.