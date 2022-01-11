Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 11 января

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Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ. Вывод сил начнется 13 января и займет не более десяти дней, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая перед парламентом. Войска стран Организации Договора о коллективной безопасности были введены в республику 6 января.

Вывод сил начнется 13 января и займет не более десяти дней, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая перед парламентом. Войска стран Организации Договора о коллективной безопасности были введены в республику 6 января. «В Казахстане понимают, что не желают быть Южной Осетией или Абхазией. Казахстан чреват внутренними потрясениями национально-патриотического характера, когда не только молодежь, но и элиты не будут счастливы от того, что Москва становится таким руководящим органом или патроном. Но в Москве это прекрасно понимают, будут стараться принимать правила игры и давать Токаеву сохранить лицо», — считает политолог, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов.

«Я думаю, что это не последний [подобный] эпизод на территории бывшего СССР — мы видим уже несколько лет, как одна за другой страны испытывают серьезные внутренние кризисы», — заявил «Русской службе Би-би-си» редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Президент Казахстана назначил новое правительство. Посты сохранили главы Минобороны, МВД, МИД и еще семь министров. Председателем кабмина назначен исполняющий обязанности председателя правительства Алихан Смаилов. С 5 января, когда кабмин ушел в отставку, он исполнял обязанности главы кабинета. До этого Смаилов был первым вице-премьером.

Посты сохранили главы Минобороны, МВД, МИД и еще семь министров. Председателем кабмина назначен исполняющий обязанности председателя правительства Алихан Смаилов. С 5 января, когда кабмин ушел в отставку, он исполнял обязанности главы кабинета. До этого Смаилов был первым вице-премьером. Исходя из политической традиции Востока, Токаев попытается пойти на второй президентский срок, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. При этом досрочные выборы в Казахстане он считает маловероятными, так как сейчас они несвоевременны — страна разгромлена, а насущные проблемы требуют решения. На сегодня Токаев рассматривает возможность дистанцироваться от фигуры Нурсултана Назарбаева и возложить на него ответственность за ситуацию в Казахстане, считает политолог.

«Он тащит за собой рюкзак наследия Назарбаева. И чем быстрее он скинет этот рюкзак с плеч, тем легче ему будет выстраивать новую систему экономики, власти, отношений с обществом и так далее», — заявил «Дождю»* Аркадий Дубнов. По его словам, президент Казахстана сейчас пойдет на более серьезные реформы и будет искать поддержки именно у населения, а не олигархов или других стран, чтобы не давать повод подумать, что республика находится в «иноземной оккупации».

Молчание Нурсултана Назарбаева на фоне кризиса в Казахстане говорит о том, что он уже мертв или недееспособен, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В интервью изданию Лента.Ru он предположил, что Назарбаев может находиться в коме или ином состоянии утраты связи с реальностью. «Вспоминая его весьма почтенный возраст, можно предположить, даже если окажется ремиссия, то весьма непродолжительная. Я допускаю, что он может вернуться в эту реальность, но вопрос, в каком состоянии, может его и показывать будет нельзя», — отметил политолог. В последний раз Назарбаев появлялся на публике в конце декабря 2021 года, когда он в Санкт-Петербурге встречался с Владимиром Путиным.

Компании Казахстана обяжут «отдать должное народу». Во время правления Нурсултана Назарбаева в стране образовалась «группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам», заявил Касым-Жомарт Токаев. Это было единственное упоминание предшественника за всю речь Токаева. Глава государства поручил правительству определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд, создать который власти страны решили в начале года. По его словам, он также ожидает участия и от тех, кто, «фактически обладая огромными средствами, находится в тени». Речь идет о фонде «Народу Казахстана». Токаев обещает, что «будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный, ответственный руководитель».

Во время правления Нурсултана Назарбаева в стране образовалась «группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам», заявил Касым-Жомарт Токаев. Это было упоминание предшественника за всю речь Токаева. Глава государства поручил правительству определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд, создать который власти страны решили в начале года. По его словам, он также ожидает участия и от тех, кто, «фактически обладая огромными средствами, находится в тени». Речь идет о фонде «Народу Казахстана». Токаев обещает, что «будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный, ответственный руководитель». «Есть понятие “популизм” — нужно бросить косточку народу, нужно показать, что власть постаралась и раскулачила всех, кого надо раскулачить, создала фонд для народа. Это старая тема: “да здравствует народ и да здравствует ощипывание богатых”. Здесь ничего нового и ничего удивительного. Я не думаю, что это станет регулярным. Нужно было что-то красиво сделать. Токаев показал, что может и хочет сделать красиво. Я не думаю, что это будет постоянное, скорее просто хотят создать фонд, чтобы показать, что позаботились о народе, чтобы сбить волну негатива. Что будет дальше? Думаю, сядут с бизнесом, о чём-то договорятся и на этом всё закончится», — заявил в комментарии NT экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Россия и мир

Участники и сторонние наблюдатели за переговорами России и США в Женеве оценили консультации. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. В ходе беседы Рябков вновь заявил, что РФ не собирается нападать на Украину. Шерман позднее рассказала, что США предложили «предварительные идеи» о том, как ослабить напряженность и способствовать прозрачности между двумя крупнейшими ядерными державами мира, включая сокращение развертывания ракет или военных учений.

Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. В ходе беседы Рябков вновь заявил, что РФ не собирается нападать на Украину. Шерман позднее рассказала, что США предложили «предварительные идеи» о том, как ослабить напряженность и способствовать прозрачности между двумя крупнейшими ядерными державами мира, включая сокращение развертывания ракет или военных учений. «Я хотела бы, чтобы оказалось правдой, что у них нет планов [нападать на Украину]. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении», — заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Издание Axios уверено, что переговоры Москвы и Вашингтона зашли в тупик, поскольку официальные лица придерживались своих «красных линий».

«Нападая на Украину, Россия нарушила десятки международных и двусторонних договоров. Помимо Будапештского меморандума 1994 года, это Соглашение о дружбе между Украиной и Россией на государственной границе, а также Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт», — написала в Twitter журналист-международник Ольга Токарюк.

Экс-глава Минобороны Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что «НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза». «Осознайте раз и навсегда на языке, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папочкой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам», — заявил польский политик.

«Хотя Рябков сказал, что ситуация не безнадежна, из его позиции совершенно ясно, что прогресс по таким вопросам, как контроль над вооружениями и деэскалация военной активности, не решит этот кризис, если Россия не увидит готовности обсуждать юридические гарантии в вопросах расширения НАТО и его сотрудничества с такими странами, как Украина и Грузия. Это камень преткновения», — считает директор российской программы Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

«Они сказали, что будут продолжать диалог. Но нет никаких признаков реального сближения по ключевым вопросам», — обратил внимание в комментарии «Би-би-си» исследователь корпорации RAND и бывший сотрудник Госдепа Сэмюэл Шарап.

Тем временем Минобороны России анонсировало новые учения у границы Украины. Туда направлено около 3 000 военнослужащих Западного военного округа. Маневры пройдут на границе с Украиной на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, а также в Смоленской области (находится 100 с лишним километрах от украинской границы). Планируется задействовать танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Репрессии

Виктор Шендерович* сообщил об отъезде из России. Писатель и журналист опубликовал в Facebook подробный пост, в котором объяснил, что это связано с возможным уголовным делом, которое потребовал завести на него бизнесмен Евгений Пригожин. Речь идет о статье «Клевета» из-за высказываний Шендеровича* в эфире «Эха Москвы». Писатель и журналист сообщил, что решил «воздержаться» от «личного участия» в процессе, поскольку Пригожин «перешел к шантажу уголовными статьями». Позднее в комментарии «Эху Москвы» Шендерович* уточнил, что находится в Европе, но пока не знает, где будет жить дальше.

Писатель и журналист опубликовал в Facebook подробный пост, в котором объяснил, что это связано с возможным уголовным делом, которое потребовал завести на него бизнесмен Евгений Пригожин. Речь идет о статье «Клевета» из-за высказываний Шендеровича* в эфире «Эха Москвы». Писатель и журналист сообщил, что решил «воздержаться» от «личного участия» в процессе, поскольку Пригожин «перешел к шантажу уголовными статьями». Позднее в комментарии «Эху Москвы» Шендерович* уточнил, что находится в Европе, но пока не знает, где будет жить дальше. «В путинской России скоро останутся одни чиновники да силовики», — отреагировала на это команда оппозиционера Андрея Пивоварова*, которая теперь ведет его Twitter, пока политик находится под арестом.

Марию Колесникову этапировали из минского СИЗО в колонию в Гомеле. Первые две недели в женской колонии №4 член президиума Координационного совета белорусской оппозиции будет находиться на карантине. Днём ранее стало известно об этапировании в колонию в Витебской области еще одного из лидеров белорусской оппозиции Максима Знака. Приговор обоим оппозиционерам был вынесен 6 сентября 2021 года. Судебный процесс был закрытым. Фигурантов признали виновными в заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования. Вину подсудимые не признали. Знак получил 10 лет заключения, Колесникова — 11. Правозащитники внесли обоих в списки политзаключённых.

Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку. Алексей Ромашин написал заявление по собственному желанию, заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, документы были оформлены еще в конце декабря. Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников добавил, что Ромашин «ушел на пенсию ввиду достижения предельного возраста». Исполняющим обязанности начальника изолятора назначен бывший следователь Следственного департамента ФСБ, специализировавшийся на делах о госизмене и шпионаже, Михаил Свинолуп.

Генерал СКР решил стать адвокатом и «бороться за справедливость». Получив адвокатский статус, Рустам Габдулин планирует не только выступать защитником по уголовным делам, но и участвовать в гражданских спорах, а также отстаивать в арбитраже права бизнес-структур. Об этом 41-летний генерал-майор сообщил «Коммерсанту». В Следственном комитете Габдулин, в том числе, вел «Болотное дело» и дело «Фонда борьбы с коррупцией»** Алексея Навального.

Пандемия

В ВОЗ предупредили о риске заражения «омикроном» половины Европы за два месяца. Более 50% населения Европы в ближайшие 6-8 недель могут заразиться вариантом коронавируса «омикрон», сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Для стран, пока не затронутых омикрон-штаммом, есть последняя возможность спланировать свои действия. «Омикрон» движется быстрее и распространяется шире, чем любой вариант SARS-CoV-2, который мы видели ранее», — сказал он.

Собянин предрек значительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве в течение недели. По словам мэра, столица находится в зоне риска, в городе уже значительное число заражённых омикрон-штаммом и оно быстро растёт. «Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах. Мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма “омикрон”», — сказал он. Мэр признал необходимость мобилизовать коечный фонд в связи с распространением новой версии болезни и допустил, что ситуация с коронавирусом будет более серьезной, чем в предыдущие волны.

В мире

Умер глава Европарламента. Давиду Сассоли было 65 лет. Как рассказал в телеканалу RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло, известный политик и журналист скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано. Накануне сообщалось, что 26 декабря Сассоли госпитализировали из-за нарушения иммунной системы. Его официальная деятельность была прекращена.

*Виктор Шендерович и телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**«Фонд борьбы с коррупцией» признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ