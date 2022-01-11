Виктор Шендерович сообщил об отъезде из России

В конце декабря Пригожин подал заявление в полицию с требованием возбудить дело в отношении Шендеровича* по статье о клевете из-за высказываний того в эфире «Эха Москвы». Согласно заявлению, писатель назвал предпринимателя уголовником и убийцей.

Шендерович* написал в Facebook, что решил «воздержаться» от «личного участия» в процессе. Он отметил, что Пригожин «перешел к шантажу уголовными статьями».

«Резкое для меня изменение пейзажа тут — не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена. <…> Так что тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи», — написал Шендерович*.

Он отметил, что на отъезд ему намекали «из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной».

«Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался: так путинская Россия указывала на мое место у отечественной параши. Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется...», — заявил писатель.

«А пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее», — заключил он.

30 декабря Минюст России включил Виктора Шендеровича в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента».

*Виктор Шендерович включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»