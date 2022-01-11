Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку

Она рассказала «Интерфаксу», что документы были оформлены еще в конце декабря 2021 года. Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников добавил, что Ромашин «ушел на пенсию ввиду достижения предельного возраста».

Мельников выразил надежду, «что при новом руководстве в СИЗО заработает полноценный магазин (а не ларек с ограниченным ассортиментом)» и что «при спорных ситуациях сотрудники начнут трактовать ПВР [правила внутреннего распорядка] в пользу заключённых».

По данным источника «Интерфакса», исполняющим обязанности начальника изолятора назначен бывший следователь Следственного департамента ФСБ, специализировавшийся на делах о госизмене и шпионаже, Михаил Свинолуп.

В СИЗО «Лефортово» сейчас содержат фигурантов громких дел, в том числе журналиста Ивана Сафронова и основателя компании Group-IB Илью Сачкова.