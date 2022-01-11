Компании Казахстана обяжут «отдать должное народу»

Компании Казахстана должны начать помогать народу, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает Orda.kz, он указал, что «благодаря» бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в республике образовалась «группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам». Это было единственное упоминание предшественника за всю речь Токаева.

«Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал он.

Токаев поручил правительству определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд, создать который власти страны решили в начале года. По его словам, он также ожидает участия и от тех, кто, «фактически обладая огромными средствами, находится в тени».

Речь идет о фонде «Народу Казахстана». Как пояснил Токаев, «это не фонд президента или правительства, или какого-либо другого госоргана», а фонд для всех казахстанцев. «Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный, ответственный руководитель», — цитирует Токаева РБК.

Президент пообещал обеспечить прозрачность деятельности фонда, его подотчетность и подконтрольность обществу. Организация займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Финансировать ее будут за счет государственных и частных средств.

Кроме того, Токаев раскритиковал работу Банка развития Казахстана, который, по его словам, «превратился в личный банк для избранного круга лиц», и поручил его реформировать.

2 января из-за двукратного повышения цен на газ и бензин в нескольких населённых пунктах Казахстана начались акции протеста. Участники хотели снижения цен на топливо, затем протесты стали политическими — люди требовали отставки правительства и кардинальных перемен в стране. Вскоре митинги переросли в вооруженное сопротивление, массовые беспорядки и погромы. Правительство ушло в отставку, цены на газ и бензин снизили. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил контртеррористическую операцию и разрешил силовикам стрелять по гражданам на поражение и без предупреждения. Он также запросил помощи у ОДКБ, после чего страны организации ввели войска, в основном это российские военнослужащие.