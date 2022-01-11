Следователь-генерал при главе СКР решил стать адвокатом и «бороться за справедливость»

Уволившийся из Следственного комитета России (СКР) старший следователь по особо важным делам 41-летний генерал-майор Рустам Габдулин станет адвокатом, заявил он газете «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, он один из самых молодых генералов в стране и первый следователь, который работал при председателе СКР и решил кардинально сменить род деятельности.

По его словам, ему давно хотелось попробовать себя в новой сфере, получить другой опыт, поэтому он и решил стать адвокатом.

Габдулин возглавлял следственные группы по делам о взятках и махинациях экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва и хищении средств при строительстве Приморского океанариума, беспорядках на Болотной площади в Москве, пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и о Фонде борьбы с коррупцией* Алексея Навального.





*Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ