В ВОЗ предупредили о риске заражения «омикроном» половины Европы за два месяца

Более 50% населения Европы в ближайшие 6-8 недель могут заразиться вариантом коронавируса «омикрон», сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, имеющиеся вакцины обеспечивают хорошую защиту от тяжелого течения болезни и летального исхода, однако, из-за высокой скорости распространения мутации растет уровень госпитализаций и нагрузка на систему здравоохранения в целом.

«Для стран, пока не затронутых омикрон-штаммом, есть последняя возможность спланировать свои действия. «Омикрон» движется быстрее и распространяется шире, чем любой вариант SARS-CoV-2, который мы видели ранее», — сказал он.

Клюге призвал эти страны ввести обязательное использование качественных масок в закрытых помещениях и обеспечить ими все группы риска, а также создать условия для скорейшей вакцинации всех граждан как базовыми дозами, так и бустерными. Также, по его словам, необходимо акцентировать внимание людей на том, что важно как можно скорее уходить на изоляцию при первых признаках заболевания.