Переговоры в Женеве: реакция западных СМИ

На сайте Миссии Соединенных Штатов в ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отреагировала на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии планов вторжения на Украину.

Дипломат заявила, что хотела бы верить словам российского замминистра. «Я хотела бы, чтобы оказалось правдой, что у них нет планов [вторжения на Украину]. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении», — отметила она.

«В предстоящие дни Соединенные Штаты будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации, диалога и дипломатического урегулирования этой ситуации. Но, как сказала сегодня заместитель госсекретаря [Уэнди] Шерман, и наши союзники и партнеры поддержали ее, Россия должна предпринять шаги по деэскалации», — заключила Томас-Гринфилд.

Как отметили в издании ABC News, «переговоры между США и Россией заканчиваются "без прогресса"».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, предупредил, что США продвигаются слишком медленно и не принимают всерьез ключевые требования Москвы.

«Мы сыты по горло пустыми разговорами, наполовину обещаниями. Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Мы не доверяем другой стороне. Нам нужны железные, водонепроницаемые, пуленепробиваемые, юридически обязательные гарантии», — заявил Рябков журналистам.

Он сказал, что «никакого прогресса» в выполнении основных требований России достигнуто не было, и предупредил, что США не понимают срочности ситуации.

«Станция сейчас настолько опасна, что мы не можем позволить себе дальнейших задержек», — добавил он.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ясно дала понять, что США не будут отступать от того, что они считают ключевым принципом, что такие страны, как Украина, могут самостоятельно принимать решения о вступлении в альянс. Вместо этого, по ее словам, США предложили «предварительные идеи» о том, как ослабить напряженность и способствовать прозрачности между двумя крупнейшими ядерными державами мира, включая сокращение развертывания ракет или военных учений.

«Мы, конечно, призвали Россию к деэскалации, к созданию обстановки, благоприятной для дипломатического пути, но мы посмотрим», — сказала она журналистам.

Американские СМИ считают, что переговоры между США и Россией зашли в тупик. Как подчеркнуло издание Axios, официальные лица придерживались своих «красных линий» в ходе переговоров.

Как отметила Шерман, «не были тем, что мы могли бы назвать переговорами».

Она сообщила журналистам, что Америка пришла на встречу, открытую для обсуждения «взаимных» ограничений на ракеты и военные учения, но оказалось, что прогресс может быть достигнут только в «обстановке деэскалации».

Рябков заявил на брифинге для прессы, что Москва в настоящее время не видит никакой «политической воли» со стороны США действовать в соответствии с «нашим главным приоритетом», который является гарантией того, что НАТО не будет расширяться на восток.

На вопрос, считает ли она, что Россия добросовестно добивается дипломатического урегулирования, учитывая их «нестандартные» требования, Шерман сказала журналистам: «Русские сказали бы вам, что они были первой заявкой на серьезные переговоры. И мы увидим, действительно ли это так».

Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты очень серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности и провели их углубленную проработку. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — сказал замминистра.

Он также заявил, что ситуация на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности не безнадежна.

«Степень предсказуемости в этих форматах различна, и надо будет оценить, есть ли перспектива для дальнейшего, причем скорого, следующего шага. В любом случае это не должно затягиваться, это не должно трансформироваться в процесс, который занимает месяцы и годы», — подчеркнул он.

NYT: Шерман заявила, что США не согласны с ограничениями на прием новых стран в НАТО

«Мы были тверды, возражая на предложения о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», — сказала она.

По ее словам, Россия и США на переговорах в Женеве обсудили вопрос о военных учениях в Европе.

«Пути установления взаимных ограничений на масштабы военных учений [в Европе] и повышения прозрачности этих учений на взаимной основе. По нашему мнению, это также станет темой обсуждения на заседаниях Совета Россия - НАТО на этой неделе».

Бывший Министр национальной обороны Польши Радослав Сикорский резко ответил в своем Твиттере на мнение главы МИД России Сергея Лаврова в отношении НАТО.

Сикорский прокомментировал твит посольства России в Великобритании, изложившее мнение главы МИД России. Лавров заявил, что «НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза».

«Осознайте, русское посольство, раз и навсегда, на языке, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папочкой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам», — заявил польский политик.

Журналист-международник Ольга Токарюк в своём Твиттере дала комментарий.

«Нападая на Украину, Россия нарушила десятки международных и двусторонних договоров. Помимо Будапештского меморандума 1994 года, это Соглашение о дружбе между Украиной и Россией на государственной границе, а также Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт».