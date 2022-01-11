Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ

Президент Казахстана объявил о завершении миссии ОДКБ. Вывод войск начнется 13 января и займет не более десяти дней, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед парламентом.

Глава государства также сообщил, что в республике увеличат количество спецподразделений МВД и Нацгвардии, передает «Sputnik Казахстан».

При этом Токаев назвал провальной работу некоторых госорганов во время протестов и отметил, что сотрудники Комитета Нацбезопасности покинули здание ведомства. «В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности несмотря на достаточное боевой арсенал, не вступая в бой покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию», ― сказал президент.

2 января из-за двукратного повышения цен на газ и бензин в нескольких населённых пунктах Казахстана начались акции протеста. Участники хотели снижения цен на топливо, затем протесты стали политическими — люди требовали отставки правительства и кардинальных перемен в стране. Вскоре митинги переросли в вооруженное сопротивление, массовые беспорядки и погромы. Правительство ушло в отставку, цены на газ и бензин снизили. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил контртеррористическую операцию и разрешил силовикам стрелять по гражданам на поражение и без предупреждения. Он также запросил помощи у ОДКБ, после чего страны организации ввели войска, в основном это российские военнослужащие.

Фото: akorda.kz