Умер глава Европарламента

Как рассказал в телеканалу RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло, известный политик и журналист скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано.

Накануне сообщалось, что 26 декабря Сассоли госпитализировали из-за нарушения иммунной системы. Его официальная деятельность была прекращена.

Давид Сассоли был избран в Европейский парламент по списку Демократической партии в 2009 году и вскоре стал главой делегации. В 2014 году переизбран, а в июле 2019-го возглавил Европарламент. Входил в список политиков, против которых в России введены санкции, ему был закрыт въезд в страну.