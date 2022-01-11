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Собянин предрек значительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве в течение недели

11.01.2022

По словам мэра, столица находится в зоне риска, в городе уже значительное число заражённых омикрон-штаммом и оно быстро растёт

В Москве в ближайшие 7-10 дней будет значительный рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма, заявил Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах. Мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма “омикрон”», — сказал он.

Мэр признал необходимость мобилизовать коечный фонд в связи с распространением новой версии болезни и допустил, что ситуация с коронавирусом будет более серьезной, чем в предыдущие волны.

Ранее в ВОЗ предупредили о риске заражения «омикроном» половины Европы за два месяца. Более 50% населения Европы в ближайшие 6-8 недель могут заразиться вариантом коронавируса «омикрон», сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Фото: Global Look Press

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