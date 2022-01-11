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Президент Казахстана назначил новое правительство

11.01.2022

Посты сохранили министры обороны, иностранных и внутренних дел

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства. В кабмин вошли семь новых министров. В частности, главой Минэкономики назначен Алибек Куантыров, который ранее занимал там должность вице-министра. Министром энергетики стал Болат Акчулаков, прежде управляющий директор по управлению активами госфонда «Самрук-Казына».

Кресла сохранили вице-премьеры Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлебурди, который также останется министром иностранных дел. Помимо этого, на прежних постах останутся глава Минобороны Мурат Бектанов, глава МВД Ерлан Тургумбаев и еще семь министров.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов из-за повышения цен на топливо. Токаев тогда заявил, что особая вина лежит на министерстве энергетики и компаниях «Казмунайгаз» и «Казахгаз».

Фото: AP

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