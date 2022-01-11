Минобороны России анонсировало новые учения у границы Украины

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа, маневры пройдут на границе с Украиной на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, а также в Смоленской области (находится 100 с лишним километрах от украинской границы). Планируется задействовать танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Осенью 2021 года в западной прессе появилась информация, что Россия готовит вторжение на Украину. Затем с аналогичными заявлениями выступали официальные лица Запада. Россия категорически отрицает планы напасть на соседнюю страну.

7 января The New York Times опубликовала возможную диспозицию российских войск у границы с Украиной. На ней показано, как 100 тысяч российских военных окружили республику с трех разных сторон.