Марию Колесникову этапировали в колонию в Гомеле

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, приговоренная в сентябре к 11 годам лишения свободы, этапирована в колонию в Гомеле, передает «Радио Свобода»* со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

В предыдущие месяцы активистка находилась в минском следственном изоляторе №1. Первые две недели в женской колонии №4 она будет находиться на карантине.

Днём ранее стало известго об этапировании в колонию в Витебской области еще одного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака, пишет Deutsche Welle.

Приговор обоим оппозиционерам был вынесен 6 сентября 2021 года. Судебный процесс был закрытым. Фигурантов признали виновными в заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования. Вину подсудимые не признали. Знак получил 10 лет заключения, Колесникова — 11. Правозащитники внесли обоих в списки политзаключённых.

В прошлом году Колесникова стала лауреатом правозащитной премии имени Вацлава Гавела, ежегодно присуждаемой ПАСЕ. В решении о присуждении награды говорилось о её значительной роли в укреплении гражданского общества и защите прав человека на фоне преследований продемократических активистов режимом Александра Лукашенко.

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