Россия направила в Казахстан две роты ВДВ

Организация договора коллективной безопасности направила контингент в Казахстан в ответ на просьбу президента Касым-Жомарта Токаева. Сейчас «самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента, передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — сообщает секретариат ОДКБ.

По данным РЕН ТВ, в Казахстан от России направлены рота спецназа 76-й дивизии ВДВ и рота 45-й бригады спецназа ВДВ, еще несколько бригад спецназа находятся в повышенной готовности.

Ситуация в республике обострилась после того, как 2 января граждане вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ, используемый как топливо для автомобилей. Его стоимость с 1 января выросла вдвое — с 60 до 120 тенге за литр. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке создать комиссию и рассмотреть вопрос, а также призвал протестующих к диалогу.

4 января в стране начались беспорядки, в городах протестующие штурмовали здания администраций и телеканалов, в Алматы они захватили, в том числе, резиденцию главы государства.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На всей территории Казахстана объявлен режим ЧП.

5 января силовики ушли из Алматы, там начали орудовать мародеры. В ночь на 6 января в город ввели войска, утром началась зачистка, которую власти называют «антитеррористической операцией».