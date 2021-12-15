Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 15 декабря

Главное
- ФРГ вышлет двух дипломатов РФ после приговора по делу об убийстве в Берлине. Как заявила глава МИДа Германии Анналена Бербок, убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 году было «серьезным нарушением законов Германии и ее суверенитета», и значительно осложнит отношения с Москвой. Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны, участвовал в нападениях на российских солдат, позднее получил убежище в Германии.
- «Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа», — написала на это в Telegram официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
- Нарышкин назвал отравление Навального провалом операции Запада по усилению протестов в РФ. «Операция с блогером в роли сакральной жертвы не удалась», — заявил глава Службы внешней разведки России в интервью газете «Аргументы и факты». «Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи», — сказал Сергей Нарышкин.
- Слабой такую позицию счел президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Главной слабостью этой точки зрения является отсутствие ответа на вопрос, почему в России не было возбуждено уголовное дело по ситуации, когда, казалось бы, злокозненная мировая закулиса пытается подломить стабильность. Подростки у Вечного огня – тут же уголовное дело, а здесь четкого объяснения официального, почему дела не было, его не последовало», — сказал он в эфире «Эха Москвы».
- В Страсбурге вручили премию Европарламента имени академика Сахарова. Ее присудили Алексею Навальному, который сейчас находится в колонии. Получать награду вышла его 20-летняя дочь Дарья. Она принесла на церемонию фотографию отца. В своей речи девушка выступила против прагматизма некоторых европейских политиков, «заигрывающих» с режимами Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Потакание диктаторам никогда не бывает эффективным», — заявила Дарья Навальная.
- Дмитрия Рогозина допросили по делу Ивана Сафронова. Глава «Роскосмоса» дал показания в качестве свидетеля, сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов*. Он уточнил, что допрос прошел еще летом, однако он не привел подробности. Следователь ФСБ Александр Чабан утверждает, что журналист, а ныне советник главы «Роскосмоса» в 2012 году был завербован сотрудником чешской спецслужбы, которой в 2017-м передал секретную информацию. Кроме того, сторона обвинения уверена, что в декабре 2015 года Сафронов передал данные о деятельности ВС РФ в Сирии имеющему гражданство Германии политологу Демури Воронину и получил за это $248. Сафронов не признает вину и уже дважды отказался заключить сделку со следствием.
- Gulagu.net сообщил о новом видеоархиве с пытками заключенных с участием сотрудников ФСБ. Записи содержат издевательства в колониях в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае. Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в архиве объемом 200 гигабайт зафиксированы пытки, совершенные в период с 2016 по 2019 год. По словам правозащитника, к насилию над заключенными причастны сотрудники не только ФСИН, но и ФСБ.
- Лидеров ингушских протестов приговорили к срокам от семи до девяти лет лишения свободы. Кисловодский городской суд полностью удовлетворил просьбу прокуратуры, сообщает «Медиазона»*. Массовые протесты прошли в Ингушетии в 2018-2019 годах из-за изменения границы с Чечней. Наиболее масштабным стал митинг в Магасе в марте 2019-го, когда силовики попытались разогнать акцию, в результате начались столкновения. Впоследствии в суде защита предоставляли видеозаписи, как организаторы мероприятия неоднократно призывали прекратить стычки.
- «Чего я не помню, так это какого-то экстремизма и тем более насилия в отношении силовиков <…> Очень интересно, как сегодня себя ощущает тогда глава Ингушетии, а теперь заместитель министра обороны, герой России Юнус-Бек Евкуров», — написал в Facebook журналист «Русской службы Би-би-си» Илья Барабанов.
- «Это был показательный процесс не только для Северного Кавказа, но и для всей России, продемонстрировавший, как «экстремистская статья» будет использоваться против протестующих, которые мирно, без оружия выходят на митинги, чтобы заявить несогласие с политикой властей», — заявил у себя в Telegram-канале адвокат Иван Павлов.
- Москалькова попросит прокуратуру и следствие освободить ректора Шанинки из СИЗО. Система ФСИН не может обеспечить Сергею Зуеву необходимое лечение, заявила уполномоченный по правам человека в России. Татьяна Москалькова рассказала, что посетила ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук в следственном изоляторе «Матросская тишина». С 20 ноября он находится в местной больнице. Зуева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Самочувствие ректора Шанинки не очень хорошее, ему необходимо постоянное медикаментозное лечение и контроль. После перенесенных трех операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов гражданского профиля — сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России», — говорится в публикации. Ранее Владимир Путин на встрече с СПЧ сказал, что не видит необходимости в содержании Зуева в СИЗО.
- Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал»* на 500 тыс. рублей. Взыскание назначено по обвинению в публикации материалов без маркировки «иноагента» при упоминании «Мемориала»* в договоре оферты на сайте проекта «ОВД-Инфо»*, сообщается в Telegram-канале правозащитного центра. «Интерфакс» уточняет, что штраф в 500 тыс. руб. — максимальный по этой статье КоАП. Завтра, 16 декабря, Мосгорсуд продолжит рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации ПЦ «Мемориал»*. Во вторник Верховный суд объявил перерыв до 28 декабря в рассмотрении иска Генпрокуратуры РФ о ликвидации «Международного Мемориала»*.
- Госдума одобрила в первом чтении расширение «закона Димы Яковлева» на всех иностранцев. В пояснительной записке, которую приводит «Медуза»*, говорится, что «нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США». В то же время, поправки не распространяют действие закона на некоммерческие организации, участвующие в политической деятельности на территории России, а запрет на усыновление российских сирот будет по-прежнему действовать только в отношении граждан США.
- В Кузбассе задержали собственника «Листвяжной». Михаилу Федяеву и трем другим топ-менеджерам предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и злоупотреблении полномочиями. При взрыве и пожаре в шахте погибли 46 горняков и пятеро спасателей. Forbes оценивает состояние Федяева в $550 млн.
Режим
- На здание Дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф Сталина. Это точная копия барельефа, закрытого металлическим коробом во времена правления Хрущева и демонтированного в 1990-е годы. Здание сейчас находится на реставрации, в рамках которой портрет и вернулся на фасад. В Центральном военном округе не смогли пояснить, почему решили сделать это. В пресс-службе горадминистрации говорят, что не могли помешать установке барельефа, поскольку здание принадлежит Минобороны.
- Действия руководства ЦВО могли быть попыткой закрепить положительные эмоции руководства страны о советском диктаторе, считает шеф-редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц. «У значительного количества российских чиновников, на кого они ориентируются, образ Сталина вызывает положительные эмоции, и они хотели бы эти эмоции чем-то закрепить», — пояснил он в комментарии NT.
- Уральское отделение «Мемориала»* обратилось в прокуратуру, поскольку барельеф «оскорбляет память потомков репрессированных».
- Журналисты екатеринбургского издания It’s My City запустили петицию с требованием убрать портрет. Обращение адресовано министру обороны Сергею Шойгу, руководству Свердловской области и Екатеринбурга.
- Владимир Путин продолжил марафон онлайн-переговоров. Сегодня он полтора часа беседовал с Си Цзиньпином. Пресс-служба Кремля ограничилась стандартными фразами по поводу тем разговора. Из известных подробностей: подписаны контракты на производство в Китае 150 млн доз российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», стороны также обсудили создание финансовой структуры, независимой от третьих стран.
- Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии. Максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы, сообщается на сайте президента Белоруссии. Как пишет «Медуза»*, в пресс-службе Александра Лукашенко назвали закон «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».
В мире
- Сенат США одобрил повышение потолка госдолга. Лимит вырос на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Это произошло накануне крайнего срока, установленного Минфином. Как передает телеканал C-SPAN, сенаторы поддержали законопроект с перевесом в один голос, документ отправляется на рассмотрение Палаты представителей. Ранее глава Минфина Джанет Йеллен говорила, что если лимит не повысят к 15 декабря, ее ведомству может не хватить ресурсов, «чтобы продолжать финансирование деятельности правительства США после этой даты».
- Вспышка неизвестной смертельной болезни зафиксирована в Южном Судане. От нее уже скончались 89 человек, передает BBC News. Все жертвы проживали в штате Джонглей, которы недавно подвергся сильнейшему за 60 лет наводнению. Первоначально власти предполагали, что в регионе началась вспышка холеры, но анализы не подтвердили эту версию. Всемирная организация здравоохранения направила туда группу быстрого реагирования.
*Иван Павлов, «Медуза», «Медиазона», «Мемориал», «Международный Мемориал» и «ОВД-Инфо» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»