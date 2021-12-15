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Сенат США одобрил повышение потолка госдолга

15.12.2021

Лимит вырос на $2,5 трлн, до $31,4 трлн, это рпоизошло накануне крайнего срока, установленного Минфином

Как передает телеканал C-SPAN, сенаторы поддержали законопроект с перевесом в один голос, документ отправляется на рассмотрение Палаты представителей.

Ранее глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен говорила, что если лимит не повысят к 15 декабря, ее ведомству может не хватить ресурсов, «чтобы продолжать финансирование деятельности правительства США после этой даты», напоминает «Коммерсантъ».

Новый потолок госдолга обеспечит потребности правительства США до 2023 года, уверен лидер республиканского меньшинства в Сенате Чак Шумер.

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