Сенат США одобрил повышение потолка госдолга

Как передает телеканал C-SPAN, сенаторы поддержали законопроект с перевесом в один голос, документ отправляется на рассмотрение Палаты представителей.

Ранее глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен говорила, что если лимит не повысят к 15 декабря, ее ведомству может не хватить ресурсов, «чтобы продолжать финансирование деятельности правительства США после этой даты», напоминает «Коммерсантъ».

Новый потолок госдолга обеспечит потребности правительства США до 2023 года, уверен лидер республиканского меньшинства в Сенате Чак Шумер.