На здание Дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф Сталина

Дом офицеров сейчас находится на реставрации, в рамках которой барельеф Иосифа Сталина и вернулся на фасад.

В Центральном военном округе не смогли пояснить, почему решили вернуть объект: «А чем вам барельеф Сталина-то не понравился? У нас это такое красивое здание, вообще». В пресс-службе горадминистрации говорят, что не могли помешать установке барельефа, потому что здание принадлежит Минобороны.

Уральское отделение «Мемориала»* обратилось в прокуратуру, поскольку барельеф «оскорбляет память потомков репрессированных».

Журналисты екатеринбургского издания It’s My City запустили петицию с требованием убрать портрет. Обращение адресовано министру обороны Сергею Шойгу, руководству Свердловской области и Екатеринбурга.

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»