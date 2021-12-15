Gulagu.net сообщил о новом видеоархиве с пытками заключенных с участием сотрудников ФСБ

Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в архиве объемом 200 гигабайт зафиксированы пытки, совершенные в период с 2016 по 2019 год. По словам правозащитника, к насилию над заключенными причастны сотрудники не только ФСИН, но и ФСБ.

В октябре Gulagu.net начал публиковать видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1, находящейся в ведомстве Федеральной службы исполнения наказаний. Глава местного управления ФСИН подал в отставку, было возбуждено несколько уголовных дел, в конце ноября РФ Владимир Путин уволил директора службы Александра Калашникова.

В конце мая 2021 года Осечкин заявил, что правозащитный проект Gulagu.net покидает Россию из-за опасений за безопасность сотрудников.