«Спецоперация КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича с пиратским захватом воздушного судна 23 мая с более чем 170 мирными пассажирами на борту <…> свидетельствует о том, что Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными», — говорится в заявлении организации.

Gulagu.net работал в России на протяжении более 9 лет. «Почти все координаторы пережили по несколько обысков и задержаний, но теперь, когда мы видим масштабы произвола и де-факто «государственного терроризма», нет никаких иллюзий, и мы просто не имеем права продолжать работать в привычном формате и рисковать жизнями наших коллег в России», — поясняют руководители проекта.

Вся работа будет на территории Европы, «в удаленные от границ с Россией места более чем на 3000 км». При этом координаторы продолжат проводить независимые расследования по фактам пыток и коррупции вне досягаемости для оперативников ФСБ, ФСИН, МВД и КГБ. «Мы отказываемся от представительства в РФ без ущерба для работы проекта и защиты прав человека. Безусловно, мы сохраним эффективное взаимодействие с нашими источниками и информаторами, продолжим привлекать точечно надежных адвокатов для посещения пострадавших в местах принудительного содержания», — утверждают правозащитники.

«Мы, независимые правозащитники, расследователи и блогеры, должны трезво понимать, что теперь мы — смертники и камикадзе. И мы это, к сожалению, понимаем. Мы защищаем права человека и ограничиваем произвол силовых ведомств, которые теперь позволяют себе безнаказанно применять боевые отравляющие вещества, использовать военные самолеты для захвата инакомыслящих, фальсифицировать уголовные дела для арестов неугодных. Мы знаем, что путинские и лукашенковские службисты, их агентура из числа криминалитета и наёмники могут в любой момент прийти за кем-то из нас», — отмечается в заявлении.

Gulagu.net — общественный проект по защите прав заключенных и противодействию пыткам и коррупции в системе ФСИН.