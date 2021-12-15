Госдума одобрила в первом чтении расширение «закона Димы Яковлева» на всех иностранцев

Документ, предложенный правительством, вносит поправки в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» (известен как «закон Димы Яковлева»).

В пояснительной записке, которую приводит «Медуза»*, говорится, что «нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США». В то же время, поправки не распространяют действие закона на некоммерческие организации, участвующие в политической деятельности на территории России, а запрет на усыновление российских сирот будет по-прежнему действовать только в отношении граждан США.

Дима Яковлев был усыновлен американцами и погиб из-за их неосторожности в 2008 году. Закон его имени принят в декабре 2012 года. Один из пунктов документа запрещает гражданам США усыновлять российских детей.

В 2020 году в этот закон уже вносили поправки, которые позволили российским признавать «иностранными агентами» почти любых граждан России, напоминает издание.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»